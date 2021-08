Les données de Strategy Analytics confirment qu’Apple et Samsung continuent de dominer l’ensemble de l’industrie des tablettes à l’échelle mondiale.

Le travail à domicile, les écoles numérisées et une pandémie qui n’est pas encore terminée sont quelques-uns des facteurs qui ont profité l’ensemble de l’industrie des tablettes au deuxième trimestre 2021.

Apple est en tête du classement avec une part de marché mondiale de 35%, avec +11% par rapport à la même période il y a un an, pour un total de 12,9 millions d’iPad expédiés. Deuxième place pour Samsung, avec 18% de part et + 19% sur un an. Excellente performance également pour Lenovo et Amazon, notamment en termes de croissance d’une année sur l’autre, tandis que Huawei a enregistré une baisse de 57%.

Comme Motorola sur le marché des smartphones, le succès de Lenovo sur le segment des tablettes est en partie dû à la disparition de Huawei en dehors de la Chine. La part de marché de Lenovo s’élevait à 10% au deuxième trimestre 2021, contre 6,2% au deuxième trimestre 2020. Amazon a connu un autre trimestre très important grâce à son Prime Day de juin. Le géant de la vente au détail a réussi à expédier 4,2 millions de tablettes Fire en trois mois, en hausse de 49% par rapport à l’année précédente.