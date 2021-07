En 2016, Elon Musk a demandé à être nommé PDG d’Apple lors d’une discussion sur une éventuelle acquisition de Tesla. Qu’a dit Tim Cook ?

Lors des discussions sur le rachat potentiel de Tesla par Apple, Elon Musk a demandé à devenir PDG d’Apple. L’anecdote vient du nouveau livre « Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century » sorti ces derniers jours.

Dans les pages du livre, on peut lire que, lors d’un appel téléphonique en 2016 entre le PDG de Tesla, Elon Musk et Tim Cook, il a été question de la possibilité qu’Apple rachète Tesla. À cette occasion, Musk a déclaré que l’acquisition ne pourrait être réalisée que si Apple l’avait nommé PDG.

« Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le PDG de Tesla, Elon Musk, se parlent au téléphone. La présentation du Model 3 arrivera bientôt, nous sommes en 2016, mais Tesla est en sérieuse difficulté financière. Cook a une idée : Apple peut acheter Tesla.

Musk est intéressé, mais à une condition : « Je suis le PDG. »

Bien sûr, dit Tim Cook. Quand Apple a acheté Beats en 2014, Tim Cook a laissé les fondateurs, Jimmy Iovine et Dr. Dre à leur place.

Non, dit Musk, au PDG d’Apple.

« F ** you » répond Cook avant de raccrocher. »

Dans le passé, Elon Musk a admis avoir contacté Tim Cook pour discuter d’un éventuel rachat de Tesla par Apple, mais il semble que Cook ait refusé toute réunion en direct. Le livre confirme qu’il n’y a jamais eu de réunion en personne, mais il parle de cet appel téléphonique particulier.

Serait-ce vrai ? Ce que l’on sait, c’est que Tim Cook a toujours exprimé son admiration pour Tesla et Elon Musk, mais peut-être pas au point de le laisser diriger Apple.