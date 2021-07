Detonation Racing est un nouveau jeu tout juste sorti sur Apple Arcade, qui fait monter l’adrénaline.

Detonation Racing est un jeu de course d’arcade plein d’explosions et de dérives. C’est un titre très fun, immédiat et avec une bonne quantité de contenu grâce au mode carrière. Les plus exigeants pourront jouer via les manettes Xbox ou PS. Il est également possible de défier des amis et d’autres personnes en ligne, ainsi que de relever des défis spécifiques.

Les graphismes sont précis, même s’ils ne sont pas à la hauteur des autres titres de course disponibles pour iPhone et iPad.

Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur Apple Arcade.