Le légendaire producteur des Beatles, Giles Martin, a déclaré qu’il souhaitait créer un nouveau mix de « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band « , car la version actuelle ne fonctionne pas au mieux lorsqu’elle est écoutée au format Dolby Atmos Spatial Audio sur Apple Music.

Dans une interview accordée aux Rolling Stones, Giles Martin a évoqué l’avènement de Dolby Atmos, la technologie sur laquelle est basé le format Space Audio d’Apple, révélant qu’il avait l’intention de créer un nouveau mix de « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » parce que la version actuelle ne fonctionne pas au mieux.

Martin a expliqué que « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band « a été parmi les premiers albums, peut-être le premier, à recevoir un mix Dolby Atmos. Bien que le résultat soit satisfaisant, le mix n’est pas optimisé pour une écoute au casque car il était à l’origine destiné aux salles de cinéma.

« J’ai décidé de changer « Sgt. Pepper’s » qui est désormais disponible sur Apple Music au format Space Audio. Cet album a été le premier à être mixé en Dolby Atmos et nous l’avons fait comme une présentation théâtrale. J’aimais l’idée que les Beatles aient été les premiers à faire quelque chose. C’est bien qu’ils puissent encore être des pionniers dans le monde de la musique. Le Sgt Pepper’s est donc un mélange théâtral qui est ensuite converti pour un appareil plus petit. Par conséquent, il n’est pas optimisé au mieux.

Le mix manque de basses et de poids, tandis que la version Dolby Atmos de « Abbey Road » fonctionne mieux car elle est sonorement plus proche de la version stéréo.

Lorsque vous créez un nouveau mélange, c’est un peu comme si quelqu’un que vous aimez depuis des années a une coupe de cheveux légèrement différente. Et tu te rends compte que tu l’aimes toujours. »

Martin a également partagé des informations sur le format Dolby Atmos pour les écouteurs, une technologie incroyablement difficile à réaliser.

« L’industrie a connu une croissance exponentielle au cours des deux dernières années, mais la technologie en est encore à ses balbutiements. Bien que des produits tels que Spatial Audio d’Apple offrent une bonne expérience, celle-ci s’améliorera à mesure que les entreprises apprendront à modifier leurs produits pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Cependant, vous pouvez déjà entendre la différence avec l’audio spatial. Ce n’est peut-être pas toujours le meilleur choix, mais il y a une différence par rapport à l’écoute en stéréo. Je pense que nous apprenons de plus en plus comment offrir cette différence dans l’écoute aux gens. Ce qui est bien, c’est que vous créez un environnement d’écoute dans lequel vous faites attention, au lieu de simplement avoir l’audio qui joue dans votre tête pour vous empêcher de penser. »

De plus, Martin pense qu’un jour, des technologies biométriques avancées telles que la reconnaissance faciale, les mesures corporelles et les tests de pression auriculaire seront utilisées pour personnaliser l’expérience d’écoute : « La perception des mixages Dolby Atmos dans les écouteurs dépend de plusieurs variables, de la taille de la tête à la structure de l’os, et de nouvelles technologies biométriques sont nécessaires pour présenter la musique de la bonne manière. »