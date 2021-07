Après le début de l’enquête en Israël, NSO a bloqué l’utilisation de son logiciel espion Pegasus pour certains clients.

Plus précisément, il semble que le groupe NSO ait bloqué l’utilisation de logiciels espions par cinq gouvernements qui ont été critiqués pour avoir utilisé cet outil non pas pour enquêter sur des terroristes et des criminels, mais pour espionner des journalistes, des militants et des dissidents politiques.

Le logiciel espion Pegasus utilise les exploits zero-day d’iMessage pour créer des logiciels espions pour les smartphones iPhone et Android, permettant aux utilisateurs de lire des messages texte et des e-mails, de surveiller les contacts et les appels, de suivre les emplacements, de collecter les mots de passe et même d’activer le microphone du smartphone pour enregistrer les conversations. Selon diverses associations, certains gouvernements et clients privés ont utilisé ce logiciel espion sur iOS et Android pour espionner des journalistes, des militants et des dissidents politiques.

Pour ces raisons, des responsables du gouvernement israélien ont visité les bureaux de l’ONS ces derniers jours dans le cadre d’une enquête sur le logiciel espion Pegasus. Les enquêteurs examinent les pratiques commerciales de NSO sur des allégations selon lesquelles plusieurs gouvernements ont exploité Pegasus pour cibler des dissidents et des journalistes.

Apple a également publié un correctif de sécurité sur iOS qui semble correspondre à l’exploit utilisé par NSO, bien que toutes les failles n’aient pas encore été corrigées.

Pendant ce temps, NSO a bloqué plusieurs clients dans l’espoir de résoudre le problème à la racine sans enquête plus approfondie, ajoutant qu’il enquête en interne pour découvrir d’autres utilisations abusives de ses outils. Bien qu’il n’y ait pas de confirmation officielle, il semble que les clients suspendus incluent l’Arabie saoudite, Dubaï et les Émirats arabes unis, ainsi que certaines agences gouvernementales au Mexique.