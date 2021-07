L’actrice Phillipa Soo, mieux connue pour son travail sur « Hamilton », rejoindra le casting de la nouvelle série originale Apple TV+ « Shining Girls ».

L’actrice a été nominée pour un Emmy dans la catégorie « Meilleure actrice dans un second rôle dans une série musicale limitée » en 2021 pour son rôle dans « Hamilton » et a récemment joué un rôle dans « The Bite ». Selon Deadline, Phillipa Soo a rejoint le projet Apple TV+ et assumera le rôle de Jin-Sook, une chercheuse très intelligente et sûr d’elle qui travaille au planétarium Adler.

Shining Girls est décrit comme un thriller métaphysique sur le voyage dans le temps. Basée sur le roman à succès de Lauren Beukes en 2013, l’histoire tourne autour d’un vagabond de l’ère de la « Dépression » qui découvre la clé d’une maison qui s’ouvre sur différentes époques de l’histoire de Chicago. Pour traverser le portail, cependant, il doit tuer des femmes potentielles. L’histoire suit Kirby (Elisabeth Moss), qui dans les années 1980 survit à une attaque brutale de l’antagoniste principal, qu’il traque maintenant. En faisant cela, il découvre que la réalité autour d’elle est instable et changeante.

Les autres membres de la distribution incluent Wagner Moura (Narcos), qui joue un personnage nommé Dan, un journaliste chevronné qui enquête sur ces attaques. Jamie Bell (Rocketman, Jumper) a également rejoint le casting. Il jouera le rôle de Harper, qui est décrit comme un mystérieux homme solitaire avec un lien surprenant avec Kirby.

TV+ a acquis les droits de « Shining Girls » dans le cadre d’un premier accord avec Appian Way Productions de Leonardo DiCaprio. Ce dernier sera également producteur exécutif avec Jennifer Davidson.