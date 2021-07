En novembre, Apple TV+ célébrera son deuxième anniversaire, et bien qu’il propose un certain nombre de programmes à succès et primés comme Ted Lasso, le service est toujours à la traîne par rapport à la concurrence avec une part de marché de 3%.

L’analyse de JustWatch de janvier a indiqué qu’Apple TV+ détenait une part de marché de 3%. Il s’agissait d’une augmentation de 1% par rapport à ce que Canalys rapportait en septembre 2020. Beaucoup avaient attribué cette difficulté à émerger en raison du catalogue de contenus réduit sur la plateforme par rapport à celui des concurrents Netflix, Amazon et Disney.

Maintenant, JustWatch a mis à jour son rapport sur les services de streaming pour le trimestre de juin. Malheureusement, les données ne sont pas réconfortantes pour Tim Cook, car la part de marché d’Apple TV+ reste toujours à 3% aux États-Unis. Netflix se classe premier avec une part de marché de 28%, suivi par Amazon Prime à 20%, Disney+ à 14% et Hulu à 13%. Par rapport au premier trimestre de cette année, cependant, Netflix a perdu 3%, tandis qu’Amazon a perdu 2%. Ce total de 5 % perdu par les deux plateformes s’est retrouvé dans la catégorie « Autres » qui a augmenté de 7% par rapport au trimestre précédent.

Il sera intéressant de voir comment se déroule le trimestre de septembre pour la part de marché d’Apple TV+ avec l’arrivée de la deuxième saison de Ted Lasso et The Morning Show sur la plateforme.