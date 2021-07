Pour les nostalgiques des vieilles gloires de Square Enix, une pépite vraiment incontournable débarque sur iOS. La série Final Fantasy Pixel Remaster est désormais officiellement disponible sur iOS.

La série en question propose actuellement les trois premiers titres de Final Fantasy I, II et III dans un nouveau design graphique, créé sous la supervision de l’artiste original Kazuko Shibuya, qui n’altère cependant pas l’œuvre originale d’un point de vue artistique. Le gameplay a été renouvelé pour assurer une expérience plus fraîche et plus moderne mais les contenus supplémentaires ne manquent pas comme le Bestiaire, la Galerie et le lecteur de musique. Même la bande originale ne peut que faire le bonheur des fans de la franchise, réorchestrée par le compositeur Nobuo Uematsu.

Whether rowing, sailing, or flying through the skies, Cornelia is more beautiful than ever.

Explore where it all began: the #FinalFantasy pixel remaster releases on Steam on July 28th and Mobile on July 29th: https://t.co/mwWu0yp5bG pic.twitter.com/5ckbIeRmTw

— FINAL FANTASY (@FinalFantasy) July 24, 2021