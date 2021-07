Mises à jour de Google Maps pour iPhone avec prise en charge des widgets, qui peuvent désormais être ajoutés à l’écran d’accueil iOS.

Google Maps propose deux options de widget distinctes. Le premier permet aux utilisateurs de consulter les conditions de circulation, les heures d’ouverture des magasins, les avis sur les restaurants et plus encore pour un lieu donné, tandis que le second est conçu pour permettre aux utilisateurs de trouver des lieux à proximité tels que des restaurants, des stations-service et des épiceries.

Le widget peut également être utilisé pour accéder rapidement aux itinéraires routiers pour rentrer à la maison et dispose d’une interface de recherche pour entrer les itinéraires routiers directement depuis l’écran d’accueil.

Vous pouvez accéder au widget Google Maps à l’aide du bouton « + » dans la vue Aujourd’hui ou sur l’écran d’accueil après avoir téléchargé la dernière version de l’application.