Facebook a annoncé ses résultats fiscaux du deuxième trimestre 2021, avec un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars, une croissance de 56 % d’une année sur l’autre et aucune répercussion apparente sur la fonction de transparence de suivi intégrée à iOS 14.5.

Avec une croissance supérieure à celle d’Apple et de Microsoft sur la même période, il semble donc que les revenus de Facebook n’aient pas été affectés par les changements de confidentialité introduits avec iOS 14.5. Au moins pour l’instant.

Plus que le chiffre d’affaires total, ce qui a surpris les analystes, ce sont les bénéfices de Facebook qui, au deuxième trimestre fiscal 2021, ont augmenté de 101% pour atteindre un total de 10,4 milliards de dollars. La société rapporte que le nombre d’utilisateurs actifs sur Facebook, Instagram et WhatsApp a augmenté de 12% par rapport à l’année dernière, avec 2,76 milliards de personnes actives quotidiennement sur ces applications.

« Nous avons connu un très bon trimestre alors que nous continuons d’aider les entreprises à se développer et les gens à rester connectés », a déclaré Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Facebook. « Je suis ravi de voir nos principaux créateurs et initiatives communautaires se réunir pour commencer à donner vie à la vision du métavers ».

Les principaux revenus de Facebook proviennent de la publicité, et la société a connu une croissance de 47 % d’une année sur l’autre dans ce segment. Ce chiffre est encore plus important si l’on tient compte du fait qu’Apple a intégré certaines limitations à iOS 14.5 qui, du moins pour le moment, ne semblent pas avoir affecté les revenus de Facebook dans le secteur publicitaire.

Nous vous rappelons que l’App Tracking Transparency oblige les développeurs à demander et recevoir l’autorisation de l’utilisateur individuel pour la surveillance publicitaire sur les nouvelles applications et les nouvelles mises à jour envoyées sur l’App Store. À partir d’iOS 14.5, lorsqu’une application doit accéder à l’IDFA, vous verrez un message avec des options pour autoriser ou interdire le suivi. Si vous ne donnez pas votre consentement, cette application spécifique ne pourra pas accéder à l’IDFA et donc proposer des annonces personnalisées. Les développeurs qui ne respectent pas cette règle peuvent être confrontés à la suppression de leur application de l’App Store.