Apple a annoncé un nouveau partenariat avec TAFE Quennsland pour enseigner le codage en Australie et l’ouverture de l’Entrepreneur Camp aux États-Unis.

Apple et TAFE proposeront des cours de codage utilisant le langage de programmation Swift. Pour encourager les étudiants à acquérir des compétences en programmation, Apple fournira toutes les ressources nécessaires à TAFE Queensland pour proposer des programmes de formation au développement d’applications iOS à l’aide de Swift.

« Le développement chez Swift combine la créativité et la programmation de résolution de problèmes d’une manière qu’aucun autre langage ne peut, fournissant à nos étudiants les compétences fondamentales pour créer les prochaines applications qui peuvent transformer le monde pour le mieux, du concept à la conception, développement et distribution via l’App Store », explique Jackie French, directrice des arts créatifs et du design numérique chez TAFE Queensland. « La demande des étudiants et des entreprises continue de croître, démontrant la nécessité d’un bassin plus large de diplômés qualifiés pour maximiser les opportunités d’emploi d’aujourd’hui et maintenir le Queensland et l’Australie à la pointe de la créativité et de l’innovation. »

Selon Apple, le programme sera officiellement lancé en octobre 2021. La société souligne qu’il s’agit du seul programme du Queensland conçu par des ingénieurs et des éducateurs Apple.

Apple a également ouvert le portail pour demander à participer à l’Entrepreneur Camp ouvert aux développeurs et entrepreneurs de couleur aux États-Unis. L’Apple Entrepreneur Camp for Black fait partie de l’Initiative pour l’équité raciale et la justice de 100 millions de dollars de l’entreprise et cherche à aider les créateurs d’applications et les entrepreneurs sous-représentés à créer de nouvelles applications.

Les participants recevront des informations et des instructions codifiées de la part de tuteurs sélectionnés par Apple. De plus, certains développeurs et entrepreneurs sélectionnés pourront interagir avec des ingénieurs et des dirigeants d’entreprise.