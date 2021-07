Twitter a acquis l’agrégateur de nouvelles et le service de résumé Brief, avec l’application officielle qui sera supprimée de l’App Store à partir du 31 juillet.

Brief a annoncé l’acquisition directement dans son application iOS, affirmant que le personnel rejoindra Twitter pour « améliorer la conversation publique ». Pour le moment, il n’y a pas de détails sur les chiffres de l’accord, mais nous savons que l’application Brief sera officiellement fermée après le 31 juillet. Dans son annonce, la société a déclaré que les abonnements actuels avaient déjà été annulés et seraient bientôt remboursés.

Bientôt, l’équipe Brief rejoindra le groupe experience.org de Twitter pour travailler sur des projets qui soutiennent les conversations publiques sur Twitter Spaces et Explore. Twitter annonce qu’il s’appuiera sur l’expérience de Brief pour construire et accélérer des projets de ce type liés au dialogue public.