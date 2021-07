Google a récemment informé ses employés des plans de rentrée de l’entreprise, une rentrée liée à l’administration du vaccin. Mais quel sera le choix d’Apple ?

À l’heure actuelle, le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé les plans de la firme de Cupertino pour assurer un retour en toute sécurité. Apple essaie de comprendre quel est le choix le plus éthiquement correct pour ses employés.

Le géant californien avait prévu de revenir en septembre mais la propagation de la variante delta aux États-Unis a incité la direction de la société à reporter le retour en présence jusqu’en octobre. Aux micros de Josh Lipton de CNBC, Tim Cook a exprimé sa volonté de reprendre le travail en personne dès que possible, tout en admettant qu’il ne se sentait pas encore prêt à se prononcer sur la question liée à une quelconque obligation de vaccination. Tim Cook et ses associés surveillent quotidiennement la situation de la contagion pour prendre la meilleure décision.

.@tim_cook spoke w/ me yesterday about this same issue at @Apple:

“…our main focus right now is on when to come back…we pushed it from early September to at least October…we are monitoring things daily to really conclude whether that is the right answer or not” https://t.co/zhBqwocynm

— Josh Lipton (@CNBCJosh) July 28, 2021