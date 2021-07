Apple vient de publier la troisième bêta publique d’iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 et watchOS 8, permettant aux non-développeurs de télécharger et de tester de nouvelles mises à jour avant leur sortie à l’automne.

N’oubliez pas qu’il s’agit toujours d’une bêta, les bogues sont donc courants et certaines applications tierces peuvent ne pas fonctionner correctement. Les innovations introduites sont les mêmes que celles de la bêta 4 publiée hier aux développeurs. Quant à iOS et iPadOS 15, parmi les principales nouveautés, nous trouvons une nouvelle barre d’adresse renouvelée pour Safari (avec un bouton « Recharger » dans l’URL), un support est ajouté au Magsafe Battery Pack, la conception de l’icône de l’appareil photo dans l’écran de déverrouillage est légèrement modifiée, l’icône des notifications dans l’application Réglages a été mise à jour avec un nouveau design et l’application Contrôles dispose désormais de l’action « Retour à l’écran d’accueil » qui peut être utilisée dans les automatisations.

Les nouvelles versions bêta de watchOS 8 et tvOS 15 n’introduisent pas de nouveautés importantes, mais se limitent à améliorer la stabilité du système.

Si vous avez déjà installé la deuxième version bêta publique, la nouvelle mise à jour sera disponible en tant que mise à jour régulière via OTA.