TSMC pourrait démarrer la production des premières puces 2 nm dès 2023, pour le plus grand bonheur d’Apple et de ses utilisateurs.

Ces jours-ci, TSMC a obtenu le feu vert pour son processus de fabrication de puces le plus avancé jamais conçu. Pour créer des processeurs de plus en plus puissants, le « secret » est d’avoir plus de transistors dans la même taille de puce. Par exemple, le processeur A14 utilisé sur l’iPhone 12 contient 11,8 milliards de transistors. L’iPhone 13 devrait intégrer un processeur toujours produit en 5 nm, mais plus performant, tandis que l’iPhone 14 pourrait disposer d’une puce en 14 nm.

Aujourd’hui, le gouvernement taïwanais a approuvé les plans de TSMC pour commencer le processus 2 nm, avec une production attendue au début de 2023. Cela signifie que le premier iPhone à processeur 2 nm pourrait arriver en 2024.

L’usine TSMC qui fabriquera ces processeurs sera située dans la ville de Baoshan à Hsinchu en Chine et couvrira près de 50 acres. Il devrait utiliser 98 000 tonnes d’eau par jour, soit environ 50 % de la consommation quotidienne totale de l’entreprise en 2020. Le fabricant de puces a promis d’utiliser 10 % d’eau recyclée d’ici 2025 et d’atteindre 100 % d’eau réutilisée d’ici 2030 dans le nouveau Baoshan. plante.

L’annonce intervient juste un jour après qu’Intel a admis qu’il voulait gagner Apple en tant que client pour les puces des séries A et M.