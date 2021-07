Apple a connu une croissance significative parmi les nouveaux utilisateurs d’iPhone à partir de smartphones Android.

En marge de la conférence financière du troisième trimestre fiscal 2021, Tim Cook a confirmé que de plus en plus d’utilisateurs d’Android se tournent vers les iPhone et que, au cours du trimestre, la croissance a été à deux chiffres.

« Ce fut le plus gros trimestre pour les nouveaux utilisateurs d’iPhone, en grande partie grâce aux modèles iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Nous sommes très confiants quant à l’avenir des iPhone, notamment parce que la demande d’appareils 5G augmente. »

Le chiffre d’affaires des ventes d’iPhone a atteint 39,6 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 52% d’une année sur l’autre.