Le PDG d’Apple, Tim Cook, a réitéré la stratégie d’Apple dans la production interne de composants à utiliser dans ses produits.

On a demandé à Tim Cook comment Apple décide quels composants acheter auprès de tiers et lesquels développer et fabriquer en interne. La réponse du PDG d’Apple était aussi simple qu’évidente pour ceux qui connaissent la philosophie de l’entreprise :

« On se demande si on peut faire mieux. Si nous pouvons fournir un meilleur produit. Si nous pouvons acheter quelque chose sur le marché et que c’est génial et aussi bon que ce que nous pouvons faire, nous l’achèterons. Nous développerons des composants en interne uniquement là où nous avons la possibilité de faire quelque chose de mieux et donc de créer un meilleur produit pour l’utilisateur. »

Tim Cook a poursuivi en expliquant que la puce M1 en est un excellent exemple. « Nous avons la capacité au sein de notre équipe de fabriquer un produit nettement meilleur que ce que nous pourrions acheter. Sans surprise, les données parlent d’elles-mêmes et la réponse des utilisateurs aux Mac et iPad M1 a été surprenante ».

La puce ‌M1‌, par exemple, a permis à Apple de rompre les liens avec Intel. À l’avenir, la société prévoit également de développer ses propres modem en interne pour réduire la dépendance à Qualcomm.