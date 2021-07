Google travaille sur une nouvelle application iOS appelée « Switch to Android », grâce à laquelle les utilisateurs pourront copier leurs données les plus importantes et transférer leurs applications de l’iPhone vers leur nouveau smartphone Android.

À ce jour, le moyen officiel de transférer des données de votre iPhone vers un nouvel appareil Android consiste à les sauvegarder sur Google Drive, puis à les télécharger à nouveau sur le nouveau téléphone. Cette procédure sauvegarde vos données et photos les plus importantes, mais pas vos applications ou autres éléments importants.

Avec l’application Switch to Android pour iOS actuellement en cours de développement, Google offrira aux utilisateurs un outil plus rapide, plus simple et plus complet pour transférer non seulement des données, mais également des applications de leur ancien iPhone vers leur nouveau smartphone Android. Les données seront transférées via le Wi-Fi local, simplement en ouvrant les applications respectives sur Android et iOS.

L’aspect le plus intéressant est la possibilité de transférer également des applications gratuites, tandis que pour les applications payantes, vous devrez procéder à l’installation et à l’achat sur le Google Play Store. Cela suffira-t-il à convaincre les utilisateurs d’iPhone de passer sur un smartphone Android ? Les données récentes disent non, car ces derniers mois, plus d’utilisateurs d’Android choisissent des iPhone que l’inverse.

Que pensez-vous de cette initiative de Google ?