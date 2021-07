Instagram introduit des changements pour rendre l’application plus sûre pour les jeunes. Désormais, toute personne qui s’inscrit au service et qui a moins de 16 ans verra son compte défini sur privé par défaut.

Malheureusement, l’option pour passer à un profil public sera toujours disponible, à la discrétion de l’utilisateur. De plus, toute personne de moins de cet âge avec un compte public actif recevra une notification l’encourageant à passer à un compte privé.

Instagram : l’actualité aussi pour les annonceurs

Facebook, la société propriétaire d’Instagram, introduit également des changements dans la façon dont les annonceurs peuvent cibler les utilisateurs de moins de 18 ans. Auparavant, tout utilisateur pouvait être ciblé en fonction de ses intérêts et de ses activités. Ces informations sont collectées par Facebook sur le Web, en analysant l’historique de navigation Web des individus, l’utilisation d’applications, etc. Désormais, les annonceurs pourront choisir les utilisateurs de moins de 18 ans uniquement en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur emplacement. Cette nouvelle s’applique aux utilisateurs sur Instagram, Messenger et Facebook.

La société a également ajouté que sur Instagram, elle essayait de limiter la façon dont les utilisateurs interagissent avec les moins de 16 ans. L’entreprise prétend être en mesure d’identifier les « comportements potentiellement suspects » à partir des comptes. Cela signifie qu’un compte récemment bloqué ou signalé par une personne plus jeune sera virtuellement séparé des autres utilisateurs de moins de 16 ans. Essentiellement, ces utilisateurs ne verront pas les comptes d’utilisateurs de moins de 16 ans sur les pages Explorer, Reels ou Comptes suggérés, et ils ne verront pas non plus leurs commentaires sur les publications des autres. Auparavant, Instagram utilisait sa capacité à identifier ces comptes suspects pour alerter les adolescents lorsqu’ils recevaient un message direct de l’un de ces utilisateurs. De plus, cela a également empêché ces comptes d’envoyer des SMS à des adolescents qui ne les suivaient pas.

Facebook essaie donc de rendre Instagram plus sûr pour les adolescents et travaille en même temps au développement d’une application pour les enfants de moins de 13 ans.