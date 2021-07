Avec iOS 15 bêta 3, Apple Plans affiche également des alertes météo lorsque vous démarrez un itinéraire vers une certaine destination.

La dernière version d’Apple Plans alerte les conducteurs d’événements météorologiques importants, tels que des crues éclair ou des ouragans, sur l’itinéraire vers leur destination. L’application affichera également des suggestions alternatives pour éviter les routes où il y a des risques météorologiques.

Les événements météorologiques les plus dangereux se produisant souvent soudainement et sans aucune prévision, cette fonction devrait être une aide importante pour tous ceux qui sont dans la voiture. Il sera intéressant de voir quelles autres alertes sont gérées par l’application Plans et, surtout, si elles seront également activées en France.