Apple ne publie pas de chiffres exacts sur les performances d’Apple TV+. Cependant, la société a déclaré à Deadline que la première de la deuxième saison de Ted Lasso avait un public record sur la plate-forme.

La société affirme que le lancement du premier volet de la deuxième saison de Ted Lasso a attiré 6 fois plus de personnes sur la plate-forme que le lancement de la première saison, un véritable record pour TV+. De plus, il semble que les flux d’autres émissions sur la plate-forme aient également profité de cette augmentation marquée, y compris les séries originales Schmigadoon, Mythic Quest et Physical.

Apple TV+ publiera chaque semaine de nouveaux épisodes de Ted Lasso, le deuxième épisode de la deuxième saison étant attendu ce vendredi. La deuxième saison de la série comprendra douze épisodes, la finale de la saison est donc attendue en octobre.

Apple sortira également des titres majeurs, notamment la deuxième saison de The Morning Show, la série de science-fiction Foundation, une série d’actualités animée par Jon Stewart et le film CODA. Ce dernier a remporté plusieurs prix au Sundance Film Festival et a été acclamé par la critique. Apple espère que l’effet de la popularité de Ted Lasso s’étendra également à ces autres émissions.