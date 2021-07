D’ici la fin de l’année, un musée entièrement dédié aux produits Apple ouvrira en Pologne.

Le musée présentera plus de 1 500 appareils Apple qui raconteront l’histoire et l’évolution de l’entreprise depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. Selon les informations préliminaires, il s’agit de la plus grande collection complète de produits Apple au monde.

Ce sont les mots de Krzysztof Grochowski, président du conseil d’administration de la société Japko qui a créé cette exposition :

« Nous avons décidé, avec nos partenaires commerciaux, qu’il était de notre devoir de présenter ces collections uniques au public.

Nous souhaitons que l’exposition s’intègre dans des modèles d’exposition contemporains, montrant le développement des idées dans le domaine de la technologie afin que chacun puisse voir quels progrès nous avons vécus en tant qu’humanité. Nous voulons aussi montrer les sources et les directions de la civilisation, mais surtout nous voulons montrer aux visiteurs le véritable noyau de la culture pop technologique.

Nous allons créer un espace multimédia pour que les gens puissent vivre cette exposition, pas seulement la voir. »

Le musée s’étendra sur 330 mètres carrés, avec des expositions créatives et interactives comprenant des ordinateurs, des ordinateurs portables, des accessoires, des téléphones portables, des logiciels, des périphériques, des affiches, des gadgets commémoratifs et plus encore liés à Apple. Parmi les points forts, il y aura un Apple fonctionnel que j’ai signé par le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak.

Des espaces audiovisuels spéciaux expliqueront l’histoire des produits les plus importants, ainsi que des décors, des lumières, des animations, des sons, des cartes et des infographies.

Le musée dédiés aux produits Apple ouvrira à l’automne prochain dans le complexe Norblin Factory à Varsovie.