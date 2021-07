Apple a publié une nouvelle vidéo de la série « Shot on iPhone » axée sur les techniques de prise de vue pour montrer à quel point il est facile de faire un film sur un « iPhone« . De plus, Apple organisera une session sur le thème « Shot on iPhone » Today at Apple dans laquelle il mettra en évidence le côté artistique de la photographie animalière.

La vidéo illustre l’utilisation de la caméra ultra grand-angle pour obtenir des perspectives uniques et montre différents effets d’éclairage qui peuvent être utilisés pour créer une atmosphère cinématographique.

De plus, la vidéo montre une technique de bricolage pour enregistrer une scène de haut en bas en laissant tomber un ‌iPhone‌ sur une surface molle et aussi comment obtenir un effet surnaturel grâce à une lampe de camping et une roue de vélo.

Dans une nouvelle session virtuelle gratuite Today at Apple, qui se tiendra le 29 juillet, la société mettra en évidence le côté artistique de la photographie animalière dans une nouvelle campagne « Shot on iPhone ». Développée en collaboration avec le photographe Jason Nocito, la campagne mettra en valeur le potentiel du mode portrait sur iPhone 12 et iPhone 12 Pro Max.

Selon Apple, la série de portraits d’animaux montre comment les fonctionnalités photographiques auparavant réservées aux seuls professionnels sont désormais à la portée de tous. Le photographe Jason Nocito partagera ses astuces pour pouvoir capter l’attention et l’énergie de votre animal, même en déplacement. Il explorera le potentiel du mode Portrait et plus encore en utilisant un iPhone.