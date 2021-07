En mai, il a été révélé qu’Apple avait embauché Stella Low, ancienne cadre de Cisco, en tant que nouvelle vice-présidente des communications d’entreprise. Il y a quelques heures, la société a mis à jour le site Web Apple Leadership aujourd’hui pour officialiser le choix.

Chez Apple, Stella Low succède à Steve Dowling, qui a été nommé vice-président des communications en avril 2015 et qui a quitté l’entreprise en octobre 2020. Pendant la période entre le départ de Dowling et l’embauche de Low, Phil Schiller a assumé l’intérim. Sur la nouvelle page du site Apple Leadership, Apple propose également quelques informations sur la carrière de Stella Low.

« Stella a plus de 30 ans d’expérience dans le marketing et la communication. Avant de rejoindre Apple en 2021, elle était Senior Vice President et Chief Communications Officer chez Cisco. Elle a également occupé des postes de direction chez Dell Technologies et EMC.

Originaire du Royaume-Uni, Stella est titulaire d’un BA en études commerciales de la London South Bank University. Elle siège au conseil d’administration de la division Bay Area de l’American Heart Association. »

Apple précise en outre que Low sera responsable non seulement de la direction de l’équipe des relations publiques, mais également de la communication avec les employés :

« Stella Low est la vice-présidente des communications d’Apple et rapportera directement au PDG Tim Cook. Elle est responsable de la stratégie de communication mondiale d’Apple et dirige l’équipe des relations publiques et des communications avec les employés. »

Plus d’informations sur Stella Low ici.