Selon JP Morgan, les modèles iPhone 14 haut de gamme auront droit à un nouveau cadre en alliage de titane.

Selon les analystes, l’utilisation d’alliage de titane sera l’un des changements les plus importants apportés au design du boîtier de la série iPhone‌ 14. De plus, Foxconn sera le fabricant exclusif de ces boîtiers destinées uniquement aux modèles haut de gamme. Il s’agirait des premiers iPhone en titane jamais fabriqués par Apple, car ce matériau n’est actuellement utilisé que pour certains modèles Apple Watch Series 6. Les derniers iPhone ont été fabriqués à partir d’aluminium et d’acier inoxydable.

Par rapport à l’acier inoxydable, le titane a une résistance plus élevée aux rayures et à la flexion de l’appareil. De plus, ce matériau est également plus résistant à la corrosion que de nombreux autres alliages.

Après les points positifs, il y a aussi quelques inconvénients. Par exemple, les empreintes digitales ont tendance à être plus visibles sur le titane, et sa dureté peut limiter certains choix de conception. Cependant, Apple a recherché comment surmonter ces problèmes. Des brevets récents révèlent qu’Apple étudie l’utilisation d’oxyde pour les surfaces métalliques qui peuvent réduire l’apparence des marques d’empreintes digitales sur les appareils. La société a également décrit un processus de sablage et de gravure qui peut donner aux coques en titane une finition de surface brillante pour un aspect plus accrocheur.

Le rapport de JP Morgan confirme également les rumeurs selon lesquelles les iPhone qui sortiront en 2022 auront plus de changements cosmétiques et matériels que l’iPhone 13, comme la suppression de l’encoche. De plus, Apple ne devrait pas sortir de modèles « mini » l’année prochaine, probablement remplacés par la nouvelle version de l’iPhone SE.

Le retour du Touch ID n’est pas exclu, cette fois sous l’écran, et cela pourrait même commencer dès l’iPhone 13.