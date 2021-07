Selon le leaker connu sous le nom de « Dylandkt », un nouvel iMac haut de gamme d’Apple avec un design repensé pourrait arriver sur le marché en 2022.

Dylandkt a déclaré sur Twitter que le nouvel « iMac‌ haut de gamme » d’Apple ne devrait pas sortir au quatrième trimestre 2021 aux côtés du nouveau « Mac M1X » d’Apple – les nouveaux modèles de MacBook Pro. Ce choix semble lié au fait que l’entreprise ne souhaite pas que ses appareils divisent l’attention du public, préférant ainsi des sorties échelonnées.

En revanche, Dylandkt est resté catégorique sur le fait que la nouvelle puce « M1X » ciblera les Mac haut de gamme de la série « Pro », qui pourraient inclure les prochains modèles de MacBook Pro et un futur modèle ‌iMac‌ Pro. Il ne fait aucun doute qu’Apple sortira le nouveau MacBook Pro entre septembre et novembre, alors qu’il existe encore un gros doute concernant un nouvel iMac. Le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a déclaré qu’il s’attend à ce que le prochain iMac‌ (Pro) redessiné soit également équipé d’une puce M1X ou M2X, mais n’a pas divulgué de date de lancement possible.

Après le lancement du nouvel iMac M1 24 pouces, beaucoup s’attendent à l’arrivée d’une version avec un écran plus grand‌, qui devrait remplacer l’actuel modèle Intel 27 pouces. On ne sait cependant pas si le modèle en question sera cet « iMac‌ haut de gamme » évoqué par Dylandkt ou un autre modèle différent. Mais nous savons qu’il utilisera certainement la nouvelle puce M1X ou M2X, une version plus puissante de la puce M1 que l’on trouve dans les « iMac » 24 pouces.

Combien d’entre vous attendent avec impatience un nouvel iMac haut de gamme de 27 pouces ou plus ?