Apple participera au NAB 2021 pour la première fois depuis dix ans, c’est un événement dédié au monde de la diffusion.

Le NAB Show, organisé par l’American National Association of Broadcasters, est un salon qui s’adresse aux entreprises et aux personnes travaillant dans la production médiatique. Pour l’édition 2021, qui se tiendra du 9 au 13 octobre à Las Vegas, Apple participera parmi les principaux fournisseurs qui prendront part aux travaux.

Outre Apple, la liste des sociétés participantes comprend également Disney, ABC, CBS, Dreamworks, ESPN, Fox, Hulu, IHeartMedia, NBC et Netflix. Parmi les différentes sociétés, il existe également certaines réalités qui ne sont pas strictement diffuseurs ou liées au secteur du streaming, comme Facebook, le ministère de la Défense, les Dallas Cowboys, le LAPD, Jaguar Landrover et Epic Games.

L’événement est un moyen pour les entreprises de présenter des outils et des services qui peuvent être fournis aux diffuseurs et aux producteurs de médias, y compris les zones d’infrastructure, de production et de montage. Apple propose de nombreux produits qui entrent dans ces catégories et est également un diffuseur autonome via Apple TV+.

Dans le passé, Apple participait régulièrement au NAB et la dernière apparition remonte à 2011, lorsque la société a profité de l’événement pour présenter Final Cut Pro X 64 bits aux initiés.