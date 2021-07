La saga Witcher revient sur l’App Store avec un nouveau chapitre free-to-play basé sur la géolocalisation. The Witcher: Monster Slayer est désormais officiellement disponible sur iOS.

The Witcher: Monster Slayer, développé et publié par Spokko, met les joueurs au défi de jouer le rôle d’un sorceleur expert et d’entrer dans un royaume de dark fantasy en utilisant uniquement leur smartphone. Dans le sillage de Pokemon GO, le jeu utilise des fonctionnalités AR avancées, nous emmenant dans une chasse rapprochée contre les pires bêtes qui peuplent le monde qui nous entoure, le tout dans une immense carte de jeu.

Bref, la très appréciée mécanique de Niantic est de retour, le tout dans un nouveau RPG d’action en réalité augmentée qui ne manquera pas d’être apprécié des amateurs de la populaire saga CD Projekt Red.

Le jeu est disponible sur tous les iPhone fonctionnant sous iOS 12 ou version ultérieure. Comme prévu, aucun type de dépense ne sera requis pour télécharger le jeu, mais comme toujours, il sera possible d’acheter du contenu en argent réel.

The Witcher: Monster Slayer – GRATUIT