Hier, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’il pensait qu’Apple apporterait Face ID à tous les iPhone, iPad et Mac d’ici « quelques années ».

Face ID même sur les iPhone et iPad bon marché ?

Gurman note que cette technologie de déverrouillage pourrait également atterrir sur des appareils moins chers, tels que l’iPhone SE et les iPad non-Pro. Alors pourquoi Apple attendrait-t-elle plus longtemps ? La réponse est que les appareils économiques d’Apple ne seraient plus bon marché si cette technologie était introduite. Pour garder leur prix compétitif, Apple a décidé de continuer à utiliser Touch ID, qui offre toujours un bon niveau de sécurité.

De plus, sur l’iPhone, l’encoche, qui contenait le système Face ID à l’intérieur, était également utilisée pour différencier les appareils haut de gamme des moins chers (iPhone SE). En 2022, cependant, ce ne sera plus le cas, car Apple a décidé d’abandonner ce design dans les futurs iPhone. Au lieu de l’encoche, elle adoptera un écran avec un trou, dans lequel la caméra trouvera sa place, exactement comme sur de nombreux appareils Android.

Face ID sur Mac aussi ?

Sur Mac, cependant, la discussion n’est pas tant une question de coûts que constructive. Les écrans utilisés sur les Mac sont très fins et ne permettent pas de mettre en place le capteur de profondeur nécessaire. Pourtant, ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de Face ID sur Mac. Des références à la caméra TrueDepth ont été trouvées dans une bêta de macOS Big Sur, suggérant qu’Apple travaille sur le portage de la reconnaissance faciale sur ses ordinateurs. Pour être précis, dans la bêta 3 de macOS Big, une nouvelle extension a été trouvée avec des codes tels que « FaceDetect » et « BioCapture » destinés à prendre en charge « PearlCamera », le nom de code interne de Face ID.

Plus tôt cette année, Apple a lancé l’iMac M1 24 pouces redessiné et beaucoup s’attendaient à ce que Face ID fasse ses débuts sur ce modèle. Malheureusement, le manque de puces a peut-être fait abandonner Apple, qui a possiblement décidé de reporter ses débuts à un futur modèle.