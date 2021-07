Le coureur sans fin classique de Halfbrick Studios Jetpack Joyride est de retour sous une toute nouvelle forme pour les abonnés Apple Arcade.

Plus de 750 millions de joueurs ont téléchargé Jetpack Joyride sur toutes les plateformes de jeu, et les abonnés Apple Arcade peuvent désormais revivre ce jeu avec Jetpack Joyride+ pour iPhone et iPad.

« Choisissez parmi une variété de jetpacks cool et testez vos compétences en tant que héros légendaire, Barry Steakfries. »

Dans le jeu, vous pourrez voler avec certains des jetpacks les plus incroyables jamais apparus dans la saga, en évitant les lasers et les chocs électriques dans le but de pénétrer dans le laboratoire et de vaincre les ennemis. Vous pourrez également atteindre des objectifs précis et défier vos amis, après peut-être avoir personnalisé l’apparence de votre personnage.

Le jeu est disponible pour tous les abonnés Arcade.

De plus, le jeu « Skate City » reçoit une mise à jour majeure avec un nouveau niveau dédié à la ville de Tokyo, juste à temps pour les Jeux olympiques d’été. Les joueurs pourront patiner à travers un large éventail de quartiers et de lieux célèbres de la ville, avec plus de 60 défis dans les modes Free Skate et Challenge, ainsi que des vêtements mis à jour et de nouvelles chansons originales qui élargissent la bande originale populaire.