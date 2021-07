L’adaptation Apple TV+ de la trilogie de la « Foundation » d’Isaac Asimov a été commandée par Apple après avoir entendu une seule phrase.

L’anecdote a été racontée par David S. Goyer, réalisateur et créateur de la série :

« Il y a trois aspects compliqués de Foundation qui, je pense, ont bloqué toutes les autres tentatives d’adaptation. La première est que l’histoire est censée s’étendre sur 1 000 ans avec d’énormes sauts dans le temps, c’est difficile à raconter. Et c’est certainement difficile à intégrer dans un film de deux ou trois heures.

Le deuxième aspect est que les livres sont une sorte d’anthologie. Vous aurez quelques histoires courtes dans le premier livre avec le personnage principal Salvor Hardin, puis vous avancerez cent ans et il y aura un personnage différent.

La troisième chose est qu’ils ne sont pas particulièrement émotifs ; ce sont des livres d’idées, de concepts. Une grande partie de l’action se déroule hors écran. Dans les livres, l’Empire, qui se trouve sur 10 000 mondes, tombe littéralement de l’écran, comme cela se produit entre les différents chapitres. Évidemment, cela ne fonctionnerait pas pour une émission de télévision.

Alors, sans trop en dévoiler, j’ai trouvé un moyen de faire en sorte que certains personnages prolongent leur vie. Environ six personnages continueront d’exister de saison en saison, de siècle en siècle. De cette façon, cela devient une histoire à moitié anthologique et à moitié continue. »

Le réalisateur a ensuite déclaré qu’Apple avait rendu les choses plus difficiles lorsqu’il lui avait demandé de présenter l’adaptation en une seule phrase :

« Quand Apple m’a demandé si je pouvais le présenter en une phrase – ils m’ont en quelque sorte demandé en riant – j’ai répondu : « C’est un jeu d’échecs de 1 000 ans entre Hari Seldon et l’Empire, et tous les personnages entre les deux sont des pions, mais certains des pions de cette saga finissent par devenir des rois et des reines. ». Ils ont immédiatement accepté.

C’est une saga générationnelle. Ce qui était le plus difficile à comprendre, ce n’était pas le calendrier anthologique, mais comment je pouvais rendre le spectacle passionnant. Parce que les livres ne sont pas particulièrement émotionnels et, surtout avec la télévision, les gens regardent des séries et des films pour s’exciter. Ils veulent tomber amoureux des personnages. J’ai donc dû trouver un moyen d’utiliser les thèmes et les idées d’Asimov, mais en les intériorisant dans les personnages. »

Goyer a déclaré que l’avantage d’une série télévisée par rapport à un film est le temps supplémentaire dont vous pouvez profiter :

« Si j’avais dû le faire comme un long métrage, même s’il s’agissait d’une grande trilogie, j’aurais eu environ neuf heures. Je l’ai proposé en huit saisons, donc si ça marche j’aurai 80 heures disponibles. Et le budget était également important et sur ce Apple était fondamental. »

Les trois premiers épisodes de Foundation seront disponibles le 24 septembre, tandis que les autres sortiront chaque semaine chaque vendredi.