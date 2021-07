Apple a publié une nouvelle publicité sur sa chaîne YouTube officielle pour promouvoir l’Apple Watch Series 6.

La publicité « Hello Sunshine » se concentre sur la suite de fonctionnalités de santé de l’Watch, y compris l’application pour mesurer l’oxygène dans le sang, suivre les entraînements et plus encore. La nouvelle vidéo dure 90 secondes et a comme musique de fond la chanson Cuore Matto de Little Tony en version Planet Funk Remix.

« Avec des fonctionnalités telles que la détection des chutes, l’application Blood Oxygen et le suivi de l’entraînement, l’avenir de la santé est à votre poignet », déclare Apple. Dans la vidéo, une fille utilise diverses fonctionnalités telles que le suivi de l’entraînement, Apple Fitness+, etc.

L’objectif d’Apple tout au long de la vidéo est d’indiquer clairement que « l’avenir de la santé est à votre poignet » :