Spatial Audio et Lossless ont contribué à augmenter considérablement le potentiel concurrentiel d’Apple Music, un service qui, comme nous le savons tous, est également disponible sur d’autres plateformes. Aussi pour Android, il est enfin temps de recevoir ces deux fonctionnalités importantes.

Avec la nouvelle mise à jour 3.6, publiée sur le Google Play Store, le moment est enfin venu pour les utilisateurs d’Android de profiter des deux nouvelles fonctionnalités les plus populaires d’Apple Music. Rappelons que cette nouvelle expérience sonore est incluse dans le prix habituel d’Music. En plus de ces deux grandes nouveautés, la firme de Cupertino a introduit quelques innovations mineures, en plus des corrections de bugs et des améliorations de performances habituelles. Nous trouvons de petites mises à jour de la fonctionnalité de recherche de bibliothèque et une nouvelle fonctionnalité de fondu enchaîné automatique.

Apple saura-t-elle gagner le cœur des utilisateurs d’Android grâce à ces innovations importantes ?