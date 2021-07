Apple et Tim Cook ont ​​commémoré 40 ans d’histoire à Singapour, où les premiers bureaux de la société ont été ouverts en 1981.

Singapour sert de base à Apple pour ses opérations en Asie et dans la région du Pacifique. L’entreprise affirme qu’elle emploie directement 3 500 personnes dans le pays et soutient 55 000 emplois supplémentaires avec l’activité des applications iOS. Tim Cook a célébré les 40 premières années d’Apple à Singapour avec une nouvelle interview avec une radio locale, dans laquelle il a également parlé de son tout premier produit Apple.

L’actuel PDG de la société a déclaré que l’un de ses premiers travaux lorsqu’il a rejoint Apple en 1998 était de se rendre à Singapour pour valider la chaîne de production du premier iMac. Tim Cook a également révélé que son premier produit Apple était l’ordinateur Apple II, utilisé dans le cadre d’un projet à l’Université d’Auburn.

En plus de la production, Apple investit également actuellement dans l’industrie des applications à Singapour avec le programme d’accélération, qui aide les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift directement à l’école. Le gouvernement local a obligé les écoles primaires à enseigner le codage pendant au moins 10 heures par an. De plus, Apple a souligné que Butter Royale, l’un des jeux Apple Arcade les plus populaires de la plate-forme, est développé par une équipe de Singapour.

Entre autres choses, le pays abrite l’un des plus beaux Apple Store du monde : le Marina Bay Sands de forme circulaire qui flotte littéralement sur l’eau. En 2020, Apple s’est associée au système de santé de Singapour pour lancer LumiHealth, un programme personnalisé qui encourage les activités et les comportements sains à l’aide de l’Apple Watch et de l’iPhone.

Apple travaille également avec le gouvernement de Singapour sur des projets d’énergie renouvelable, en partenariat avec Sunseap pour placer des panneaux solaires sur plus de 800 bâtiments, générant 32 mégawatts d’énergie solaire et aidant à alimenter les magasins de détail d’Apple avec de l’énergie 100 % renouvelable.