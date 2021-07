Apple a récemment étendu sa présence à Beaverton, en Oregon, en louant environ 4 600 pieds carrés (427m2) d’espace de bureau.

La société immobilière Colliers a révélé le nouveau contrat de bail signé par Apple dans un rapport de marché pour le dernier trimestre couvrant la région métropolitaine de Portland. Colliers place la propriété au 3555 S.W., un immeuble de bureaux quelconque juste à l’extérieur du centre de Beaverton. Auparavant, la propriété servait de siège social à la First Tech Federal Credit Union.

Apple augmente lentement sa présence dans l’Oregon. En 2018, la société a ouvert un laboratoire d’ingénierie matérielle près de la frontière Beaverton-Hillsboro. Les annonces d’emploi à l’époque suggéraient que l’installation serait en partie responsable des tests de vérification des iPhone et autres appareils. En 2020, Apple a également loué des locaux au 7 Southeast Stark dans le quartier industriel Central Eastside de Portland.

Les détails des opérations d’Apple dans l’Oregon ne sont pas clairs, mais la zone environnante devient de plus en plus importante pour les investissements technologiques. En plus d’une forte présence de bureaux Intel, Portland et les villes voisines ont attiré Amazon, Google et Airbnb.