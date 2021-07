La nouvelle version de WhatsApp comprend des nouveautés pour les appels de groupe, l’interface d’appel et bien plus encore.

En particulier, la version 2.21.140 de WhatsApp vous permet d’abandonner les appels de groupe et de revenir les rejoindre depuis l’écran d’appel pendant qu’ils sont en cours. Il est également possible de rejoindre un appel de groupe ultérieurement, si au début il n’a pas été possible de répondre.

Avec cette mise à jour, les discussions archivées resteront dans les archives et seront réduites au silence lorsque de nouveaux messages arriveront. Vous pouvez modifier cette option dans Paramètres > Chats > Conserver les chats archivés. La nouvelle fonction d’autocollants suggérés a été également ajoutée : lorsque vous écrivez un message, vous pouvez plus facilement trouver les autocollants qui vous intéressent parmi ceux que vous avez téléchargés.

WhatsApp a également introduit de nouvelles fonctionnalités dans l’interface graphique des appels individuels et de groupe. Toutes ces fonctionnalités seront déployées au cours des prochaines semaines pour tous les utilisateurs.

L’application est disponible gratuitement sur l’App Store.