Google a annoncé aujourd’hui l’amélioration des prévisions d’encombrement des transports en commun sur Maps en étendant cette fonctionnalité à plus de 10 000 agences dans 100 pays. De cette façon, les clients peuvent mieux déterminer quelles options de transport sont entièrement réservées et lesquelles ont encore des sièges disponibles.

À New York et à Sydney, Google lance un programme pilote qui permettra aux utilisateurs de consulter des informations sur les transports en commun en temps réel. Cette fonctionnalité sera fournie par Long Island Rail Road and Transport pour la Nouvelle-Galles du Sud.

De plus, Google met également à jour son processus d’examen pour permettre aux utilisateurs de laisser des avis détaillés plus facilement. L’interface d’examen demandera aux utilisateurs d’ajouter des informations telles que les fourchettes de prix ou si un restaurant propose des plats à emporter ou la livraison à domicile.

Pour les utilisateurs d’Android, Google a ajouté un nouvel onglet Timeline Insights conçu pour fournir des détails sur les moyens de transport utilisés, les kilomètres parcourus et le temps passé dans différents lieux tels que les magasins, les aéroports et les restaurants. La fonction « Voyages », quant à elle, permettra aux utilisateurs de revivre les voyages passés. On ignore actuellement si ces deux dernières fonctionnalités arriveront sur iOS, car elles nécessitent un historique de localisation très détaillé.

Google Maps pour iOS est disponible en téléchargement sur l’App Store.