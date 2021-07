Deux développeurs affirment qu’Apple fait la promotion injuste de certaines applications gratuites sur l’App Store et réclame 200 milliards de dollars de dommages et intérêts pour eux-mêmes et pour d’autres entreprises touchées de la même manière.

Le différend juridique de longue date entre Apple et le développeur de Coronavirus Reporter a atteint son paroxysme début juillet 2021, lorsque l’affaire antitrust a été retirée par la société de logiciels avec l’intention de la soumettre à nouveau en tant que recours collectif avec d’autres développeurs.

Coronavirus Reporter et une deuxième société, Calid Inc, ont maintenant uni leurs forces pour se représenter « eux-mêmes et tous les autres dans des situations similaires » :

« Ce recours collectif vise à réparer les injustices qu’Apple a commises à l’encontre de nombreux développeurs sur lesquels le monopole s’appuie nécessairement pour exister. Les pratiques commerciales anticoncurrentielles qui sont devenues la norme chez Apple sont documentées ici, ainsi que la manière dont elles ont nui à Coronavirus Reporter, CALID et d’innombrables autres développeurs. »

Le document établit des parallèles avec l’affaire antitrust historique du ministère de la Justice contre Microsoft, expliquant que Microsoft a été inculpé bien que, par exemple, il n’ait jamais rejeté d’applications sur Windows, ni facturé de commission pour les ventes d’éditeurs de logiciels tiers.

« Apple a assuré sa position d’entreprise la plus riche du monde en commettant tous ces crimes répertoriés sous couvert de sécurité et d’engagement envers la qualité. Il ne fait aucun doute que Tim Cook a cherché à compenser la perte tragique de Steve Jobs – et son don pour l’innovation – en recherchant des profits inconsidérés à la suite du succès d’Apple avec l’iPhone. Aujourd’hui, l’entreprise est passée de l’époque de la créativité à celle du monopole invisible. »

Dans le procès initial, les développeurs de Coronavirus Reporter ont affirmé qu’Apple avait rejeté leur application en mars 2020 sans raison valable. L’application a été présentée à « d’acquérir et d’obtenir des données biostatistiques et épidémiologiques critiques », mais Apple, ainsi que Google, a choisi d’approuver uniquement les applications COVID-19 créées par des organismes gouvernementaux et des autorités sanitaires reconnues, étant donné la délicatesse du sujet.

Malgré cela, il est maintenant noté dans le recours collectif que « les utilisateurs ne connaissent pas les développeurs s’ils ne sont pas approuvés et promus par Apple. Le marchand de référence pour tous les achats d’applications iPhone est tout simplement Apple ».

Dans le document, Apple est accusée de promouvoir arbitrairement certaines applications et d’en occulter d’autres, raison pour laquelle ils réclament 200 milliards de dollars de dommages et intérêts en faveur de tous les développeurs concernés par cette politique.