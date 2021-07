Si vous sentez que votre Mac commence à étouffer à cause de la présence de fichiers indésirables, il est peut-être temps de lui offrir un petit nettoyage de printemps avec le logiciel BuhoCleaner.

BuhoCleaner est idéal si vous voulez nettoyer le contenu de votre machine, surtout si vous recevez le fameux message qui vous indique que l’espace de stockage commence à saturer.

L’utilisation du logiciel est ultra simple. Après l’avoir installé, vous avez simplement besoin de cliquer sur « Analyse », et il se charge de scanner votre Mac. Vous le laissez faire son processus jusqu’au bout, ce qui est très rapide.

Ensuite, BuhoCleaner vous indiquera exactement quel stockage lui parait inutile. Dans mon cas, il m’a indiqué que j’avais 20,61 Go de « Fichiers indésirables détectés », et 18,90 Go via la « Sélection intelligente ».

Vous pouvez bien entendu vérifier son analyse, et constater quels fichiers sont concernés. Il est donc possible de décocher les cases que vous souhaitez conserver en l’état. De plus, BuhoCleaner vous permet d’accéder directement aux dossiers concernés sur votre SSD.

Tout est extrêmement rapide, cela en est même presque incroyable. BuhoCleaner est un vrai gain de temps pour nettoyer le SSD de votre Mac, et ce, sans prise de tête et sans connaissance particulière. Et la suppression des fichiers indésirables est aussi ultra rapide.

BuhoCleaner est également capable de supprimer les doublons ou encore de voir les les fichiers volumineux en un instant, et même d’accéder aux différents éléments de démarrage. Il suffit de seulement quelques secondes pour décocher ces dernières qui parfois s’activent automatiquement à l’installation d’un programme tiers. C’est une fonction très utile, il faut bien l’avouer.

Précisons au passage que BuhoCleaner est totalement compatible les machines sous macOS Big Sur ainsi qu’avec les derniers Mac équipés de la puce M1.

L’éditeur propose actuellement une offre très très intéressante puisqu’avec notre code « IPN36D98NB » qui vous permet d’obtenir la licence famille de BuhoCleaner pour seulement 7,99€ (au lieu de 29,99$), soit -70%. De plus, les mise à jour seront gratuites, autant en profiter maintenant.

