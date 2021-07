Apple étudie différents systèmes pour supprimer complètement l’encoche sur la face avant de l’iPhone. L’une des solutions pourrait être d’apporter Touch ID et Face ID sous l’écran.

En utilisant la même technologie, Apple pourrait masquer Touch ID et Face ID sous l’écran, afin de pouvoir éliminer non seulement le bouton Home, mais également l’encoche avant. De plus, cette solution offrirait aux utilisateurs une double alternative de déverrouillage : par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale. De cette façon, tous les problèmes d’identification de visage associés à l’utilisation de masques seraient supprimés.

Dans le brevet, Apple explique qu’un appareil peut inclure une ou plusieurs caméras frontales, haut-parleurs, microphones, autres composants et un bouton virtuel sous l’écran. L’entreprise souhaite donc apporter divers composants et capteurs sous l’écran, afin de pouvoir proposer un iPhone dont la partie avant ne serait pratiquement constituée que de l’écran, sans aucun élément perturbateur.

Apple fait explicitement référence au fait que certains de ces capteurs pourraient acquérir des images 3D pour les empreintes digitales et les visages, ainsi que pour les scènes dans le champ de vision (FoV). Les éléments clés qui rendent tout cela possible sont de petites ouvertures translucides qui permettraient à la lumière de passer à travers l’écran.

Apple ne se contente pas de placer des capteurs sous l’écran, mais souhaite qu’ils fonctionnent sans gêner l’expérience utilisateur lors de l’utilisation de l’appareil. En pratique, personne ne devrait remarquer qu’une partie de l’écran est utilisée pour recevoir ou transmettre de la lumière.

Même s’il ne s’agit que d’un brevet, l’idée d’Apple est de proposer à l’avenir un iPhone au design parfait, composé d’un grand écran, de bords très fins et d’aucun élément dérangeant.