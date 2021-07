Jon Stewart a partagé aujourd’hui une vidéo promotionnelle pour sa prochaine émission TV+ « The Problem With Jon Stewart », qui sera lancée en septembre.

La vidéo de trois minutes a été partagée par Jon Stewart lui-même sur Twitter et présente un sketch comique qui se moque des milliardaires de la technologie et des passionnés de l’espace Jeff Bezos, Elon Musk et Richard Branson. Bezos est joué par Jason Alexander, tandis qu’un balai joue le rôle de Richard Branson. Le court métrage met également en vedette Tracy Morgan.

Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.

Enjoy this small step for man! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ — Jon Stewart (@jonstewart) July 20, 2021

Pour le moment, nous ne savons pas encore grand-chose sur la prochaine émission de Stewart, mais Apple l’a décrite comme une série multi-saisons avec chaque épisode d’une durée d’environ une heure. « The Problem With Jon Stewart » sera la première série télévisée de Stewart depuis « The Daily Show With Jon Stewart » terminé en 2015.