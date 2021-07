Apple Music organisera en exclusivité un événement en direct pour les débuts de « Donda », le 10e album studio de la star du rap Kanye West.

Def Jam Recordings a annoncé dans un tweet que Kanye West présenterait son album très attendu lors d’un événement à guichets fermés au stade Mercedes-Benz d’Atlanta jeudi. Apple Music diffusera l’événement en direct à partir de 20h, heure de l’Est (ET). L’album sortira le lendemain, 23 juillet.

La collaboration avec Apple a été révélée dans une publicité Beats diffusée lors du sixième match de la finale de la NBA. La publicité, composée et éditée par West, présente une partie de la chanson intitulée « No Child Left Behind » et voit la participation du sprinter américain Sha’Carri Richardson. La star de l’athlétisme part des blocs tout en s’entraînant lors d’un entraînement de nuit. Des coupes rapides montrent des gros plans des ongles, des cheveux roux et des écouteurs Beats Studio Buds de Richardson avant que la caméra ne bouge pour révéler sa prière.

L’album « Donda » de Kanye West, du nom de sa défunte mère, arrive après « Jesus is King » de 2019.