Foxconn, le plus grand et le plus important fournisseur d’iPhone d’Apple, a déclaré que les inondations qui ont frappé la province chinoise du Henan, où se trouve sa principale usine de fabrication d’iPhone, n’auront aucun impact sur la production.

Dans une déclaration à CNBC, Foxconn a déclaré que sa principale usine de Zhengzhou, la capitale de la province du Henan, n’avait pas été touchée par les graves inondations qui ont fait douze morts dans la ville. Foxconn dit avoir « activé un plan d’intervention d’urgence pour des mesures de contrôle des inondations dans cette localité » et surveille activement la situation.

« À ce jour, il n’y a pas eu d’impact direct sur la structure, mais nous suivons de près la situation. »

En Chine, les fortes pluies et les inondations qui ont suivi ont jusqu’à présent déplacé plus de 100 000 habitants de la province et devraient se poursuivre jusqu’à mercredi soir. En réponse, les responsables de la région ont suspendu le réseau de métro et les vols. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société ferait des dons pour soutenir les premiers intervenants.