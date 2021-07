Le fournisseur d’Apple GoerTek a décidé de laisser ses employés dormir dans les usines pour éviter les infections potentielles au COVID-19.

Le Vietnam connaît une nouvelle vague de COVID-19 et les entreprises s’inquiètent d’éventuels arrêts de production. Parmi eux, il y a GoerTek, un fournisseur majeur travaillant pour des entreprises telles qu’Apple, Tetra Pak et Nestlè. Pour limiter les risques, les dirigeants ont décidé de laisser dormir les salariés à l’intérieur des usines, afin d’éviter les contacts potentiels avec des personnes extérieures. Les travailleurs qui habitent le plus près seront transportés chez eux par un service de navette géré par l’entreprise.

Pour information, GoerTek s’occupe de l’assemblage des AirPods.