Après un long push and pull, il semble que LG ait accepté de vendre des iPhone, iPad et Apple Watch dans ses magasins en Corée du Sud.

Sauf changements de dernière minute, à partir d’août, LG commencera à vendre des iPhone et d’autres produits Apple dans ses « LG Best Shops ». Au total, les appareils Apple seront mis en vente dans plus de 400 magasins LG à travers le pays, mais les Mac seront exclus car LG continue de vendre ses ordinateurs portables.

L’accord semble maintenant avoir explosé après que plusieurs controverses ont éclaté en Corée du Sud. Les plus concernés étaient les petits et moyens détaillants, qui auraient risqué de perdre de nombreux clients Apple, mais même le gouvernement avait déclaré qu’un partenariat de ce type – entre deux grandes entreprises – porterait atteinte à la concurrence. Finalement, LG a réussi à obtenir l’autorisation du gouvernement après avoir conclu un accord avec Apple.

La décision de vendre des iPhone dans ses magasins est dictée par le fait que LG a récemment annoncé son retrait du marché des smartphones. Pouvoir vendre des appareils Apple attirera beaucoup plus de clients dans les magasins LG, avec la possibilité non seulement de gagner des commissions sur les ventes, mais aussi de promouvoir leurs ordinateurs portables et autres produits que LG fabrique toujours.