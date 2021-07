Après une énième protestation des salariés, Apple a décidé de retarder le retour au bureau d’au moins un mois.

Comme le rapporte Bloomberg, la décision est officiellement liée aux variantes de COVID-19 qui se propagent dans plusieurs pays et qui nécessitent plus de prudence pour renvoyer des centaines d’employés au travail de bureau. L’idée initiale d’Apple était de faire revenir tous les employés au travail trois jours par semaine à partir de septembre, avec la possibilité de rester à la maison le reste du temps jusqu’en 2022 au moins.

Des entreprises comme Facebook et Google ont été plus flexibles en matière de liberté de choix pour les employés qui préfèrent travailler à domicile, mais Apple a opté pour un modèle hybride où les employés devraient travailler depuis leur bureau trois jours par semaine.

Ce choix a suscité plusieurs polémiques et protestations, qui ont probablement poussé Apple – plus encore que la diffusion des variantes – à retarder le retour au bureau d’au moins un mois.

Dans une nouvelle pétition publiée ces derniers jours, des salariés ont en effet demandé à Apple de pouvoir travailler à domicile plus régulièrement que prévu par l’entreprise, invoquant également le fait que vivre à proximité du campus Apple a désormais des coûts très élevés (Les prix des maisons à Cupertino commencent à 1 million de dollars). Voici la lettre dans son intégralité :

« Cher Tim, Deirdre et toute l’équipe Apple,

Merci pour tout le travail que vous faites pour garder la culture d’Apple si riche, dynamique et inclusive ! Nous apprécions particulièrement les efforts de l’équipe People au cours des dernières semaines pour essayer de comprendre nos situations personnelles. Cependant, il était décevant de voir ces histoires personnelles non reconnues individuellement et sans aucun changement dans les politiques futures.

Nous continuons d’être préoccupés par le fait que cette solution hybride unique pousse nombre de nos collègues à quitter Apple. Environ 68 % des personnes interrogées dans le cadre de notre enquête informelle ont convenu d’une manière ou d’une autre que le manque de flexibilité au travail les pousserait probablement à quitter Apple ; ils sont plus de 1100 membres de notre famille Apple et nous nous soucions de chacun d’entre eux.

Avec le nombre de COVID-19 à nouveau à la hausse dans le monde, les vaccins s’avérant moins efficaces contre la variante Delta et les effets à long terme de l’infection mal compris, il est trop tôt pour forcer les personnes inquiètes à revenir au bureau. De plus, permettre plus de flexibilité que le programme 3/2 actuel nous permettrait de vraiment vérifier si certaines personnes travaillant à distance sont compatibles avec la propre culture de collaboration d’Apple.

Nous proposons les adaptations suivantes aux programmes d’accord de travail flexible (FWA) et d’accord de travail temporaire à distance (TRWA) pour les intégrer au projet pilote de travail hybride. Ces nouveaux accords seraient limités à un an sans promesse de prolongation.

Entente pilote temporaire locale de la WFH :

Cette proposition vise à responsabiliser les employés qui travaillent le mieux à domicile ou qui ne sont pas à l’aise au bureau alors que la pandémie n’est pas encore sous contrôle, leur permettant de continuer à travailler à domicile sauf si les besoins particuliers de leur rôle n’exigent pas une présence au bureau .

Le poste de travail par défaut est à la maison, mais l’employé aura toujours un bureau assigné au bureau.

Entente pilote temporaire à distance de la WFH :

Cette proposition est destinée à répondre aux demandes des employés dont les situations de vie ne sont pas compatibles, ou sont devenues incompatibles, avec les trajets domicile-travail vers un bureau Apple.

Le poste de travail par défaut est l’adresse actuelle du domicile permanent ; l’employé n’aura pas de bureau assigné dans le bureau. La rémunération des employés peut être modifiée en fonction du poste, comme pour les employés permanents à distance.

Nous pensons que ces deux propositions sont essentielles pour le succès de l’Hybrid Working Pilot. Ensemble, nous pouvons nous assurer que le programme englobe toute la gamme des modalités de travail au bureau et au bureau, et nous permet de conserver nombre de nos collègues, qui ont exprimé le désir de flexibilité au travail tant qu’il existe encore des risques associés à COVID-19 .

Nous espérons que vous conviendrez que les risques de ces propositions sont minimes, alors que leurs avantages potentiels sont énormes et nous sommes impatients d’entendre vos réflexions. »