Le nouvel iPad Pro M1 12,9 pouces peut compter sur un écran très performant, caractérisé par un rétroéclairage mini-LED. C’est un pas en avant par rapport à la génération précédente et des images sont apparues sur Weibo montrant sa structure.

Apple appelle cette technologie « Liquid Retina XDR » et la compare à celle intégrée dans son cher Pro Display XDR, présenté aux côtés du Mac Pro. Il s’agit essentiellement d’une technologie capable de fournir des blancs extrêmement lumineux et des noirs profonds avec un rapport de contraste égal à 1 000 000:1 grâce aux 2500 zones de régulation qui gèrent les plus de 10 000 miniLED.

Comme l’indique le Zac Hall de 9to5Mac, l’écran mini-LED offre d’énormes améliorations par rapport aux écrans LED et constitue une alternative aux écrans OLED des derniers iPhone et de toutes les montres Apple. Cet écran offre des niveaux de noir nettement meilleurs et une gestion HDR sans faille, comparable aux téléviseurs OLED. Mais, comme pour les OLED eux-mêmes, il n’est pas possible d’apprécier pleinement les avantages de la technologie mini-LED en dehors des écrans sombres et de l’interface « sombre », ainsi que des films (notamment HDR). Enfin, Hall est surpris par la gestion de l’effet blooming et affirme que le logiciel pourrait être optimisé pour prendre encore mieux en charge cet affichage à l’avenir.

Nous partageons ci-dessous les deux photos apparues sur Weibo. La première image montre une série de mini-LED comparées à un haricot vert pour la comparaison de taille tandis que la seconde est d’une seule mini-LED sous le microscope à un grossissement de 30x.

