Le PDG d’Apple, Tim Cook, a annoncé qu’Apple ferait un don pour apporter aide et secours aux pays touchés par les inondations en Europe.

En Allemagne et en Belgique, des centaines de personnes ont perdu la vie dans les inondations qui ont frappé différentes régions des deux pays. Tim Cook a confirmé sur Twitter qu’Apple ferait des dons pour aider les populations touchées : « Nos cœurs sont avec ceux qui sont touchés par les inondations dévastatrices en Allemagne, en Belgique et en Europe occidentale. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours. »

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021