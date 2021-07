Les AirPods sont parmi les écouteurs les plus contrefaits et les faux modèles sont souvent vendus comme des originaux. Dans ce guide, découvrons comment identifier si une paire d’AirPods est authentique ou non.

Avouons-le tout de suite : le moyen le plus simple de s’assurer que les nouveaux AirPods (ou AirPods Pro) que vous êtes sur le point d’acheter sont originaux est d’effectuer l’achat dans un Apple Store ou dans une boutique agréée. Une autre alternative sûre, et souvent avec des offres très intéressantes, est la boutique officielle Apple sur Amazon.

Si par contre vous achetez les écouteurs dans un magasin tiers semi-inconnu (aussi bien physique qu’en ligne) ou chez un particulier, voici comment savoir si ce modèle est original.

Dans ces cas, la première chose à demander et à vérifier est le numéro de série. Avec ce numéro, vous pouvez vous rendre sur la page « Vérifier la couverture du service et du support« , saisir le code et savoir immédiatement s’il s’agit d’un modèle d’origine (un résultat sortira), ou non (un message d’erreur sortira). Avec cette méthode, vous devriez également connaître la première date d’achat. Si les AirPods ont plus de deux ans, nous vous déconseillons de les acheter car la batterie peut s’être détériorée.

Malheureusement, il est possible que le numéro de série ait été volé sur un appareil légitime et imprimé sur l’étiquette d’un faux AirPod. Si vous avez la possibilité d’essayer l’appareil avant de l’acheter :

Depuis l’iPhone déjà couplé avec les AirPods, allez dans Paramètres

Assurez-vous que les AirPods sont connectés

Allez dans Général > Infos

Faites défiler vers le bas et cliquez sur les AirPods de … (ou tout autre nom choisi pour les AirPods)

De là, vous aurez accès à toutes les informations sur les AirPods :

Fabricant (Apple Inc.)

Numéro de modèle (utile pour comprendre de quel modèle il s’agit, si de première ou deuxième génération, nous en reparlerons plus tard)

Numéro de série

Version du firmware

Version matérielle

De plus, si vous essayez de configurer les AirPods que vous êtes sur le point d’acheter, vous remarquerez immédiatement s’ils sont nouveaux et/ou originaux. S’ils sont d’occasion ou faux, votre iPhone n’affichera aucune fenêtre contextuelle pour démarrer la phase d’appairage.

Un autre test que vous pouvez effectuer au cas où vous n’auriez pas la possibilité de coupler les AirPods avec votre iPhone ou de vérifier le numéro de série en toute sécurité, est d’essayer la qualité audio des écouteurs. S’il s’agit de faux modèles, il est fort probable que la qualité sonore soit très mauvaise, évitez donc de les acheter. Et si vous avez un ami avec des AirPods authentiques, empruntez-les et essayez-les avec les modèles que vous êtes sur le point d’acheter.

Méfiez-vous ensuite des AirPods vendus à des prix super discount, puisqu’il s’agit très probablement d’un produit contrefait ou mal entretenu, même s’il est esthétiquement très similaire à l’original ou ne présente aucun signe visible particulier.

Comme vous l’aurez compris, il n’y a pas de moyen immédiat de savoir si les AirPods que vous êtes sur le point d’acheter sont originaux ou non, mais avec au moins une de ces méthodes vous devriez pouvoir le découvrir sans trop de soucis.