Certains Apple Store offrent aux clients des stickers représentant le Memoji de Ted Lasso, le personnage principal de la série du même nom, dont la deuxième saison sortira le 23 juillet.

Ted Lasso a été l’une des séries les plus réussies disponibles sur Apple TV+, grâce à une histoire simple mais bien racontée, un humour sain et une excellente performance des acteurs. Apple n’a jamais trop poussé sur le marketing offline de ses séries TV, mais depuis quelques jours dans les Apple Store il est possible de trouver des stickers dédiés au Memoji de Ted Lasso.

Tel que rapporté par 9to5Mac, les employés de certains magasins Apple offrent des packs d’autocollants Ted Lasso aux clients qui visitent la boutique. Chaque paquet contient quatre autocollants, tandis qu’au dos se trouve un code QR qui lance l’application Apple TV.

Pour rappel, la saison 2 de « Ted Lasso » sera disponible sur Apple TV+ à partir du 21 juillet.